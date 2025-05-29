Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serdivan Devlet Hastanesinde ilk kapalı kasık fıtığı ameliyatı gerçekleştirildi.

Serdivan Devlet Hastanesinde ilk kapalı kasık fıtığı ameliyatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Op. Dr. Fatih Özsaray tarafından Serdivan Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatın başarıyla geçtiği belirtildi.

Bu yöntemin hastaya daha az ağrı ve daha hızlı iyileşme süreci sunduğunu aktarılan açıklamada, başhekim Semih Songür'ün ameliyatta emeği geçen ekibe teşekkür ettiği kaydedildi.

Zabıtadan anaokulunda farkındalık etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıtası, küçük yaştan itibaren trafik bilinci oluşturmak amacıyla Adapazarı ilçesindeki bir özel anaokulunda etkinlik düzenledi.

Zabıta ekipleri, çocuklara trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

"Sakarya ve Ekmek" temalı hikaye yarışması sonuçlandı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Sakarya ve Ekmek" temalı hikaye yarışması sona erdi.

Yarışmanın ödül töreni kapsamında SATSO Mutfak Sanatları Akademisinde "Ekşi Mayalı Ekmek Yapımı" atölye etkinliği gerçekleştirildi.

Ekmeğin Sakarya'nın ekonomik, kültürel ve tarihsel açıdan öneminin ele alındığı hikaye yarışmasının SATSO Hizmet Binasında düzenlenen ödül törenine, protokol üyelerinin eşleri ve ilgililer katıldı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un Eşi Betül Altuğ, törende yaptığı konuşmada, yarışmanın sadece edebi metin yarışması olarak nitelendirilmemesi gerektiğini, gençlerin ilhamlarını görüp heyecanlarını paylaşmanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Mansiyon, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin de verildiği törende, Şehit Ferhat Sözer Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ali Kaya'nın "Umut Ekmeği" adlı eseri ile Cevat Ayhan Fen Lisesi öğrencisi Sıla Doğan'ın "Bir Dilim Ekmek Kokusu" adlı eseri birinci oldu.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Yeniden aday olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi

Tekrar aday olacak mı? Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor

Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor
''Fenerbahçe'de görev alacak mısınız?'' sorusuna Yılmaz Vural'dan sürpriz yanıt

''Fenerbahçe'de görev alacak mısınız?'' sorusuna sürpriz yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.