Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki sporcular, farklı illerde gerçekleştirilen organizasyonlarda derece aldı.

Balıkesir'de düzenlenen 4. Geleneksel Balıkesir Gömeç Ulubeyler Yağlı Güreşleri'nde Yunus Emre Baycan deste küçük boy kategorisinde 2'nci, Semih Curoğlu küçükorta küçük boy kategorisinde 2'nci ve Yusuf Erdoğan büyükorta kategorisinde 3'üncü oldu.

Eskişehir'de gerçekleştirilen Şükrü Saban Yol Koşusu'nda ise atletizm sporcularından Esila Duru Şenol, küçük kızlar genel klasmanında 2'nci, Betül Sena Tercan 5'inci ve Ecem Şura Ünlü 6'ncı oldu. Büyük erkeler de ise Hüseyin Özkan genel klasman da 8. sıraya yerleşti.

Ankara'da düzenlenen Erol Kumcuoğlu MTB CUP C2 Uluslararası ve Ulusal Bisiklet Yarışı'nda Yuşa Kerim Kaba 11 yaş altı kategorisinde Türkiye 1'incisi olurken, Furkan Akçam ise elit erkekler kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu.

Engelsiz Hobi Atölyeleri kapılarını misafir öğrencilere açtı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyeleri, Adapazarı Çamyolu Ortaokulu özel öğrencilerini ağırladı.

Müzik, resim ve mutfak sanatları gibi birçok alanda etkinliklere ev sahipliği yapan Engelsiz Hobi Atölyeleri, öğrencilere bu alanlarda çeşitli deneyimler sunarak farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri sanat ve doğayla buluşturdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan Neyyir Hanım Ortaokulu öğrencileri ile Yeşilay Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Çocuklar, Gençlik Merkezinde resim yaptı, ardından Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklerde oyunlar oynadı, Yeşilayın faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

ROBOTEK olimpiyatları ödülleri sahiplerini buldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) işbirliği ile Serdivan'da düzenlenen Sakarya Robot ve Teknoloji Olimpiyatları (ROBOTEK) etkinliği sona erdi.

Sakarya, Eskişehir, Gaziantep, Sinop, Düzce, Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Bursa'dan 464 takımın katıldığı etkinlikte 30 kategori, 6 mansiyon, 3 jüri özel ödülü, 3 en iyi takım ödülü, 5 en iyi tasarım ödülü olmak üzere 46 ödül sahiplerini buldu.

Türk Kızılay'dan şehit annelerine ziyaret

Kızılay Kadın Adapazarı ve Genç Kızılay Adapazarı, "11 Mayıs Anneler Günü" dolayısıyla şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek kutladı.