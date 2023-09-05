Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Erenler ilçesindeki altyapı çalışmalarının ikinci etabına başladı.

Büyükşehir Belediyesince ilçenin yeni ve güçlü altyapı ağına kavuşması için 60 milyon lira maliyetli projenin ikinci etabı, 5 bin 260 metre içme suyu, 2 bin 266 metre yağmur suyu, 176 adet yağmur suyu ızgarası, 3 yangın hidrant montajını kapsıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, törende yaptığı konuşmada, gönül belediyeciliği şiarıyla kentin kuzeyinden güneyine, her köşesinde yaşayan vatandaşlara daha yaşanabilir, daha güvenli çevre sunma amaçlarını ileriye taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Erenler'de projenin ikinci etabına başlamanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Yüce, şunları kaydetti:

"Şehrimizin güçlü altyapı ağının devamlılığı ve Dilmen Mahallemizin sakinleri için hayata geçirdiğimiz bu altyapı projemiz, vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra gelecek nesillere daha iyi çevre bırakma sözümüzün de yansımasıdır. Altyapı çalışmalarımız sayesinde bölgedeki yoğun yağışların sebebiyet verebileceği her türlü su birikintisi ve baskını çözüme kavuşturulmuş olacak, hayata geçirilecek içme suyu hattı ile kesintisiz sağlıklı içme suyunu vatandaşlarla buluşturacağız."

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül de Büyükşehir ile çalışmaların koordineli yürütüldüğünü belirterek, "1. Etap çalışmalarımızı 2 cadde ve 26 sokakla tamamlamış olduk. 10 bin ton asfaltlama sonrası kaldırım çalışmalarımız da son noktaya geldi. Bugün burada lansmanını gerçekleştirdiğimiz 2. etap çalışmalarımızda ise 1 cadde ve 10 sokağımızla Dilmen'i sil baştan yenileyeceğiz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, Sakarya Muhtarlar Federasyon Başkanı Erdal Erdem, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Büyükşehir bürokratları, STK temsilcileri katıldı.

Gazilere Büyükşehir'den bisiklet desteği

Başkan Yüce, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Çolak'a, dernek üyeleri adına bisiklet hediye etti.

Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki törende konuşan Yüce, kentte bisiklet sporunun gelişmesi adına yapılan çalışmaları anlattı.

Sakarya'nın adeta bisiklet sporunun merkezi haline geldiğini aktaran Yüce, "Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğimizin başkan ve üyelerini, sosyal hayatlarında bisiklet kullanımını arttırmak düşüncesiyle kendilerine 25 bisiklet sözünü verdik. Bugün Sayın Başkanımıza bisikletimizi takdim ediyoruz. Gaziler Günü'nde de diğer arkadaşlarımıza bisikletlerini takdim edeceğiz. Bu bisikletlerimizin şehit ve gazi ailelerimize, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.