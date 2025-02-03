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Sakarya'dan Global Başarı: Oto Bakım Ürünleri İhracatında Yeni Rekor

Sakarya'dan Global Başarı: Oto Bakım Ürünleri İhracatında Yeni Rekor
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Sakarya'da 2005 yılında kurulan firma, kazandığı ihracat başarıları ile 84 ülkeye oto bakım ve temizlik ürünleri gönderiyor. Ürün yelpazesini genişleten firma, gençler için meslek projeleri de geliştiriyor.

Sakarya'nın yanı sıra 3 ülkede oto bakım ve temizlik ürünleri üreten firma, ürün yelpazesini genişleterek ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını da artırdı.

Akyazı ilçesinde 2005'te fabrika kuran, 2018'de Kazakistan, 2019'da Ukrayna ve 2020 yılında Azerbaycan'da üretime başlayan firma, 84 ülkeye oto bakım ve temizlik ürünleri gönderiyor.

Firma zamanla ürün yelpazesine eklediği halı bakım ürünleri, evsel ve endüstriyel temizlik, oto ve halı parfümü, aerosol ürünler ve pasta cila üretimiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Koçkar Makine Kimya AŞ Genel Müdürü Ali Koç, AA muhabirine, ihracata 2014'te başladıklarını belirterek, "80'nin üzerinde ülkeye ihracat başarısı göstermiş firmayız. 40'a yakın ülkede distribütörümüz bulunmaktadır. 4 ülkedeki fabrikalarımızla lokasyonu en yakın olan tesisten sevkiyat gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Bölgede öğrenciler için proje de geliştirdiklerini aktaran Koç, "Mülki amirlerimiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, MÜSİAD Sakarya Şubesi, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile sivil toplum kuruluşları işbirliğinde birlikte hareket etmekteyiz. Amacımız; zeki, pratik düşünebilen ve el becerisi olan evlatlarımızı, sanayileri ve işletmeleri gezdirerek kendisinin hangi meslek koluna daha yatkınsa oraya yönlendirmesini sağlamak ve en kısa zamanda iş hayatına tecrübeli ve yetenekli işçi olarak aktarabilmektedir." diye konuştu.

Koç, projenin şubatın ikinci haftasında başlayacağını dile getirerek, "Eylül ayında gerçek manada altyapısı oturmuş hale getirilecektir. Akyazı ilçesiyle Hendek ilçesi de organize edilmekte ve Sakarya geneline yaymayı düşünüyoruz. 2026 yılında ise projeyi Türkiye genelinde her il ve ilçe merkezleri dahil uygulamayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Yüksek kimyager Mehmet Can Küçük de ürünleri üretim aşaması tamamlandıktan sonra laboratuvarda inceleyerek standart değerleri sağlayıp sağlamadığını kontrol ettiklerini anlatarak, ayrıca müşterilerin taleplerine göre yeni ürünler için AR-GE çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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