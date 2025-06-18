Sakarya'dan Çevre Bilincine Dikkat Çeken Kısa Film

Sakarya'da ortaokul öğrencilerinin çevre bilincine dikkati çekmek için kısa film hazırladı.

Pamukova Ertuğrulgazi Ortaokulu öğrencileri, çevresel farkındalık oluşturmak için fen bilgisi öğretmeni Hakan Ülker'in rehberliğinde "Öğrendiğini Hayata Geçir" isimli kısa film çekti.

"Ufuk Avrupa Programı" kapsamında yürütülen projeye destek amacıyla çekilen kısa film, boşa akan musluklar, sokaklara atılan plastik atıklar, açık bırakılan lambalar, israf edilen defter sayfaları, egzoz dumanı ve değişen mevsim koşulları gibi çevresel sorunları, bir öğrencinin gözünden sade ancak çarpıcı biçimde izleyiciye sunuyor.

Öğretmen Hakan Ülker, yaptığı açıklamada, "Amacımız, öğrencilerimizin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Bilginin kitaplarda değil, yaşamın içinde karşılık bulması gerektiğine inanıyoruz. Filmimiz bu düşüncenin yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Sakarya Valiliği, Düzce Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğünün destek verdiği proje öncesinde öğrenciler, Sakarya Üniversitesi bünyesindeki akademisyenler tarafından ilkim değişikliği ve çevre bilinci üzerine eğitim aldı.