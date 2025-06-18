Sakarya'dan Çevre Bilincine Dikkat Çeken Kısa Film

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pamukova Ertuğrulgazi Ortaokulu öğrencileri, çevresel sorunlara dikkat çekmek amacıyla 'Öğrendiğini Hayata Geçir' adlı kısa filmi çekti. Fen bilgisi öğretmeni Hakan Ülker'in rehberliğinde, öğrenciler çevre bilincini geliştirmeyi amaçlayan projelerini hayata geçirdi.

Sakarya'da ortaokul öğrencilerinin çevre bilincine dikkati çekmek için kısa film hazırladı.

Pamukova Ertuğrulgazi Ortaokulu öğrencileri, çevresel farkındalık oluşturmak için fen bilgisi öğretmeni Hakan Ülker'in rehberliğinde "Öğrendiğini Hayata Geçir" isimli kısa film çekti.

"Ufuk Avrupa Programı" kapsamında yürütülen projeye destek amacıyla çekilen kısa film, boşa akan musluklar, sokaklara atılan plastik atıklar, açık bırakılan lambalar, israf edilen defter sayfaları, egzoz dumanı ve değişen mevsim koşulları gibi çevresel sorunları, bir öğrencinin gözünden sade ancak çarpıcı biçimde izleyiciye sunuyor.

Öğretmen Hakan Ülker, yaptığı açıklamada, "Amacımız, öğrencilerimizin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Bilginin kitaplarda değil, yaşamın içinde karşılık bulması gerektiğine inanıyoruz. Filmimiz bu düşüncenin yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Sakarya Valiliği, Düzce Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğünün destek verdiği proje öncesinde öğrenciler, Sakarya Üniversitesi bünyesindeki akademisyenler tarafından ilkim değişikliği ve çevre bilinci üzerine eğitim aldı.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Kocaelispor, Bruno Petkovic'ten sonra bir transfer bombasını daha patlattı

Kocaelispor, Bruno Petkovic'ten sonra bir transfer bombasını daha patlattı
Bakanlığın önüne tabut bırakan Türk-İş'ten grev kararı

Binlerce işçi soluğu bakanlığın önünde aldı! Türk-İş'ten grev kararı
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.