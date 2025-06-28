Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangını; Köprücek köyünde 10 ev yandı (2)

BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü Bilecik'in Gölpazarı ilçesine geldi. Orman Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan merkezde son durumla ilgili bilgi alan Bakan Yumaklı, Türkiye'de bir günde 150 yangının çıktığını ve halen 3 yangının ciddiyetini koruduğunu belirtti. Bakan Yumaklı yangınlara ilişkin de 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

'İKİ GÜNDE 150 YANGIN ÇIKTI'

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınının Bilecik'e sıçradığını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Yangının Bilecik'e sirayet etmesiyle birlikte burası da çok yoğun bir şekilde etkilendi. Saat 16.00'da kamuoyumuzu bilgilendirmiştik. O açıklamalarımızdan sonra maalesef Türkiye'nin farklı yerlerinde orman yangınları çıkmaya devam etti. Son 2 günde ülkemizde çıkan yangın sayısı 150, bunun sadece 83 tanesi bugün çıktı. Şu an ülkemizde 8 aktif yangın var. Ancak bunlardan 4 tanesi kısmen kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

Yangınların son durumlarını da anlatan Bakan Yumaklı şunları söyledi:

"İlki Sakarya Bilecik, yani Taraklı ve Gölpazarı ilçeleri arasındaki bölümü etkileyen orman yangını. Manisa Akhisar, yine bu da ciddi olarak gördüğümüz 2'nci yangınımız. Bu süre içerisinde sizlerle konuştuktan sonra Bolu Göynük'te bir yangın daha çıktı. ve yine burada Bilecik'te Osmaneli'nde bir başka yangın daha çıktı. Bu 4 yangın şu anda 4'ü de ciddiyetini koruyor. Arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediyorlar. Ancak bu gece de arkadaşlarımızın müdahalesi ve söndürme çabaları devam edecek. Balıkesir Havran, Gaziantep Nurdağı, Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Antalya Finike buralardaki yangınlar da başta söylediğim gibi bu 4 yangın da kısmen kontrol altına alındı. Tekrar edecek olursak, ilk Sakarya Bilecik sınırında 10.48'de çıktı yangın. 7 dakika sonra müdahale edilmesine rağmen maalesef şiddetli rüzgarla birlikte yayıldı. Çok geniş bir alana yayılmış durumda. Tabii net rakamı yangınlar tamamlandıktan sonra vereceğiz. Ancak yaklaşık 35 kilometre bir alandan bahsediyoruz. Malumunuz uçaklar, helikopterler, arazözler, yani 1 uçak, 16 helikopter, 173 arazöz ve binin üzerinde kardeşimizi sevk ettik. Yangının doğu tarafına doğru ilerleme eğilimi var. Arkadaşlarımız şu anda burayı tutmak için yoğun bir çaba içerisindeler. Bu yangın sebebiyle Sakarya'da 2 yerleşim yeri, Bilecik'te de 14 yerleşim yeri olmak üzere 16 yerleşim yeri irili ufaklı köyler bunlar tahliye edildi. Sadece bunların arasından en son bahsetmiş olduğum Bilecik Osmaneli'ndeki vatandaşta sadece 1 vatandaşımız yaralandı. Hastaneye sevk edildi. Onun dışında hem çalışanlarımızdan hem buradaki vatandaşlarımızdan herhangi bir şekilde yaralanan ya da sağlık problemi yaşayan yok."

'SAKARYA'DA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'

Yangının sebebiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bakan Yumaklı, 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, "Sakarya tarafından 3 kişi gözaltına alındı. En son Bilecik Osmaneli'nde içinde bulunduğumuz alanda da meydana gelen yangınla alakalı kolluk güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz sebebe dair soruşturmalarını sürdürüyorlar. İkinci önemli yangınla alakalı Manisa Akhisar 11.25'te çıktı. İlk müdahale 11.35, sadece 10 dakika sonra. Ancak bütün meteoroloji uyarıları da takip edenlere geliyordur. Yurdumuzun her tarafında çok şiddetli rüzgarlar var. Orada da rüzgar sebebiyle yayılma eğilimi gösterdi. 3 uçak, 11 helikopter ve 30 arazözle birlikte arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyor. Balıkesir Havran'da 5 uçak, 2 helikopter ve 25 arazözle müdahale edildi. Orası kısmen kontrol altında. Gaziantep'te yine 2 uçak, 12 helikopter ve 12 arazözle müdahale edildi. O da kontrol altında Kahramanmaraş'ta 3 helikopter, 15 arazöz, bu da kontrol. Bolu Göynük, bu da bizi çok zora sokan yangınlardan biri oldu. Güçlerimizi bölmek zorunda kaldık maalesef. Belki de şu anda size güzel haberleri verebilecekken oradaki yangın; o da geçtiğimiz yıl Göynük yangınını hatırlayalar, buradaki coğrafi koşulları tahmin edebilecektir. Bu sebeple maalesef güçlerimizi bölmek zorunda kaldık. Orada da 11 helikopter ve 12 arazöz kaldı ki takviyeye devam ediyoruz. Burada da arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyor. Antalya Finike'yi söylemiştim. 4 helikopter, 24 arazözle burada da müdahale ettik ve kontrol oldu. Osmaneli'ndeki yangına 2 uçak, 2 helikopter ve 10 arazözle müdahale ettik. Ancak alanın çok geniş olduğunu söylemek istiyorum. Oradaki arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre orada da yangının 4'te üçüyle ilgili belli oranda bir başarı sağladılar. Bir orana yoğunlaşmış vaziyetteler" şeklinde konuştu.

'ORMAN YAKMAK VE VATANA KURŞUN SIKMAK AYNI ŞEY'

Ormanlara herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sözlerini şöyle dürdürdü:

"Hava kararmasıyla birlikte artık hava araçları inmek durumunda kaldı ki çok yoğun bir şekilde çalıştılar. Müdahalemize karadan arkadaşlarımız devam edecekler. Maalesef yorulmayan, acıkmayan, dinlenmeyen ve daha da büyümek için hareket eden bir düşmana karşı yangına karşı, alevlere karşı müdahale ediyoruz, mücadele ediyoruz. Dolayısıyla ben buradan tekrar boyu metreleri aşan alevleri oluşturabilen bu düşmana karşı bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, hassas olmaya davet ediyorum. Sadece basit bir hassasiyetle aslında bunların hiçbirisi olmayabilirdi. Memleketimizin yeşil vatanını korumak herkesin boynunun borcu. Bugün belirttim, bir kez daha söyleyeyim, bana göre bu ülkenin bir evladı olarak ormanın yanmasına sebep olacak bir şey yapmakla vatana kurşun sıkmak aynı şey yani. Bunu buradan bütün hissiyatımla söylüyorum. O yüzden istirham ediyorum, rica ediyorum, mutlaka ama mutlaka bütün vatandaşlarımız bu konuda hassas olsunlar. Orman yangını çıkmasına sebep olabilecek ne varsa bunu yapmasınlar, uzak dursunlar. Sadece kendileri değil, aynı şekilde etraflarında da buna sebep olabilecek herhangi bir şeyi engelleyebiliyorlarsa kendileri; engelleyemiyorlarsa kolluk güçleri olabilir, herhangi bir kamu kurumu olabilir, bizler olabildiğince hiç fark etmez hızlıca bize arkadaşlarımız ulaşsınlar."

Türkiye'nin birçok noktasındaki orman yangınlarına tüm kurumların destek vererek söndürme çalışmalarında yer aldığını kaydeden Bakan Yumaklı, "Ben burada hem Sakarya tarafında hem Bilecik tarafında hem de bu biraz önce saymış olduğum Türkiye'mizin dört bir tarafında bizlerin yanında olan AFAD başta olmak üzere yerel veya ulusal bütün kurumlara teşekkür ederim. Özellikle de bizlerin her zaman her dileğini ikiletmeyen Milli Savunma Bakanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Rezerv güçlerden de takviyelerini gönderiler. Yine İçişleri Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Onlar da hem jandarma hem polis hem de diğer kurumlarıyla beraber yanımızda oldular. Dediğim gibi kurum ayrımı yapmıyorum. Bu hemen hemen nerdeyse illerin tamamında o illerde kamu kurumları hiç istisnasız hemen geldiler, destek oldular. Hep söylediğimiz gibi yangını insanoğlu çıkartıyor, iklim şartları değil. Dolayısıyla engellemek de yine bizim elimizde" şeklinde konuştu.