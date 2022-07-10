SAKARYA'DAN ARTVİN'E TATİLE GELEN UTKU, DENİZDE KAYBOLDU

SAKARYA'dan Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bayram tatiline gelen Utku Göçer (10), girdiği denizde kayboldu. Havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmalarının, sabah süreceği belirtildi.

Olay Artvin'in Kemalpaşa sahilinde akşam saatlerinde yaşandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden bayram tatili için ailesi ile memleketine gelen Utku Göçer, serinlemek için annesi ile birlikte gittiği ilçe sahilinde denize girdi. Bir süre sonra denizde yüzen Göçer, gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Kıyıda ailenin endişeli bekleyişi sürerken, ekipler de, kayıp çocuğa ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Ancak Göçer'e ulaşılamayınca havanın kararmasıyla çalışmalar sonlandırıldı.

Takviye ekiplerle arama çalışmalarının sabah devam edeceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel