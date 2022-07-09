Sakarya'dan Artvin'e tatile gelen Utku, denizde kayboldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'dan Artvin'e tatile gelen Utku, denizde kayboldu

Demirören Haber Ajansı - Hayati Akbaş - Güncel
 - Güncelleme:

SAKARYA'dan Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bayram tatiline gelen 10 yaşındaki Utku Göçer, girdiği denizde kayboldu.

SAKARYA'dan Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bayram tatiline gelen 10 yaşındaki Utku Göçer, girdiği denizde kayboldu. Havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmalarının, sabah süreceği belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçe sahilinde yaşandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden bayram tatili için ailesi ile memleketi Artvin'in Kemalpaşa ilçesine gelen Utku Göçer, serinlemek için annesi ile birlikte gittiği ilçe sahilinde denize girdi. Bir süre sonra denizde yüzen Göçer, gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Kıyıda ailenin endişeli bekleyişi sürerken, ekipler de, Utku Göçer'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Ancak küçük çocuğa ulaşılamayınca havanın kararmasıyla çalışmalar sonlandırıldı. Takviye ekiplerle arama çalışmalarının sabah devam edeceği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Hayati Akbaş - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title