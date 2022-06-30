Sakarya'dan 4 öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı - Haberler

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Sakarya'dan 4 öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya'dan 4 öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı

Sakarya'da 4 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan aldı.

Sakarya'da 4 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan aldı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, eğitimde başarıyla uygulanan projelerin meyvesini verdiğini belirtti.

Sakarya'dan 4 öğrencinin tüm soruları doğru cevaplayarak birinciler arasına girdiğini aktaran Kaldırım, "Bizi gururlandıran öğrencilerimiz Kerem Yiğit Aksu, Yiğit Yüzlü, Mert Yeşilbaş ve Yaren Yeni'yi canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Çetin Oktay Kaldırım Sakarya LGS Güncel Haberler

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