Sakarya'dan 4 öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı Sakarya'da 4 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan aldı. Sakarya'da 4 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan aldı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, eğitimde başarıyla uygulanan projelerin meyvesini verdiğini belirtti. Sakarya'dan 4 öğrencinin tüm soruları doğru cevaplayarak birinciler arasına girdiğini aktaran Kaldırım, "Bizi gururlandıran öğrencilerimiz Kerem Yiğit Aksu, Yiğit Yüzlü, Mert Yeşilbaş ve Yaren Yeni'yi canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel Çetin Oktay Kaldırım Sakarya LGS Güncel Haberler

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