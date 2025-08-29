Sakarya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, 30 Ağustos'un bu milletin esareti asla kabul etmeyeceği ve bağımsızlık uğruna her türlü fedakarlığı göze alabileceğini gösteren şanlı bir zaferin adı olduğunu belirtti.

Zaferin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan bir diriliş destanı olduğunu ifade eden Doğan, savunma sanayisinde elde edilen başarıların Türkiye Yüzyılı'nda ülkenin geldiği gücün açık bir göstergesi olduğunu aktardı.

Doğan, Cumhuriyetin 2. yüzyılında milli ve manevi mirastan güç alarak muasır medeniyetlere birlikte ulaşılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Bizlere bu kutlu vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'ın mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alemdar, mesajında, 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan zaferin, bağımsızlık uğruna verilen en büyük mücadelelerden biri olduğunu ifade etti.

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Alemdar, "Ecdadımız, bundan tam bir asır önce, bu kararlılığı tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün de birliğimizi ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, kahraman ordumuzun eşi benzeri görülmemiş cesaretiyle tarihe altın harflerle yazdığı büyük zaferimizin 103. yılını gururla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Tever'in mesajı

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tever, mesajında, milletin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği büyük mücadelenin 30 Ağustos'la taçlandığını kaydetti.

30 Ağustos'ta elde edilen zaferin Türk milletinin birlik, beraberlik ve bağımsızlık aşkının somut bir kanıtı olduğunu belirten Tever, "Millet olarak bize düşen en önemli görev, ecdadımızın bıraktığı mirasa sahip çıkmak, birlik ve beraberliği güçlendirmek ve ülkeyi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Bu büyük zaferin anlamını idrak ederek, genç nesillere aktarmak ve onlara vatan sevgisini aşılamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Aziz milletimizin Zafer Bayramı kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.