Sakarya'dan 11 yardım tırı deprem bölgesine gönderildi

Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Sakarya'da toplanan yardım malzemeleri, sarsıntının hissedildiği 10 ildeki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince depremzedelerin yaralarının hızla sarılması amacıyla sabah saatlerinde başlatılan kampanya kapsamında gün boyu yardımlar toplandı.

Kampanyaya büyük destek veren Sakaryalılar, battaniye, elektrikli soba, çocuk bezi ve maması gibi birçok gıda ve hijyen malzemesini ekiplere teslim etti.

Görevlilerce 11 tıra yüklenen yardım malzemeleri, afetzedelere dağıtılmak üzere depremden etkilenen 10 ile doğru yola çıkarıldı.

Tırları Demokrasi Meydanı'ndan törenle uğurlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vatandaşların yaraya merhem olmak adına seferber olduğunu söyledi.

Herkesin elindeki malzemeyi depremzedelere ulaştırmak için buraya getirdiğini aktaran Yüce, "Gıda, yiyecek, içecek, giyecek, battaniye, ısıtıcı ve elektrikli soba gibi bir evin ihtiyacını karşılayacak malzemeleri 11 tıra yükledik. Yarın yine 11 tır yüklenecek ve onları da inşallah deprem bölgesine göndereceğiz. Hayırsever kardeşlerimize ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kocaali'de yardım kampanyası başlatıldı

Öte yandan, Kocaali ilçesinde de kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek olan 9 yaşındaki Ömer Macuncu, AA muhabirine, "Onların zor durumda olduklarını biliyorum. Battaniye, kıyafet, mont ve terlik getirdim. Yardım yaptığım için mutluyum ama onlar için çok üzülüyorum. Onların bulunacağına inanıyorum, inşallah hiçbirine bir şey olmaz." sözleriyle duygularını paylaştı.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar da vatandaşların ulaştırdığı yardımları deprem bölgesine göndereceklerini belirterek, "Nakdi yardımların AFAD'ın yayınladığı hesap numaralarına yapılmasını istiyoruz. Ayni olarak elektrikli soba, kuzine tipi soba, ısıtıcı, battaniye, bere, çorap, atkı ve gıda malzemesi gibi yardımların yapılması gerekmektedir." diye konuştu.

Kocaali Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlçe Müdürü Talat Ak ise yarın itibarıyla bir yardım tırının hemen yola çıktığını kaydetti.