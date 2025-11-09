Sakarya'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajları

Sakarya'da kent protokolü, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümü ve "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sakarya Baro Başkanı Musa Adıyaman, mesajında, Atatürk'ün yaşadığı çağa yön verdiğini, fikirleriyle yalnız dönemi değil milleti aydınlattığını ve bugün de yolu aydınlatan güçlü bir rehber olduğunu anlattı.

Adıyaman, "Sakarya Barosu olarak, Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz. Fikirleriyle, ilkeleriyle ve sonsuz önderliğiyle Ata'mızı bir kez daha saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, Atatürk'ün milli mücadeledeki önderliği, askeri zekası, kararlı duruşu ve cesaret veren önderliğiyle örnek lider olduğunu belirtti.

Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazileri saygı, rahmet ve şükranla andığını aktaran Akgün, şunları kaydetti:

"Ata'mız, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin yetkisine vermiş ve cumhuriyetimizin çatısı altında milletimizi gelişme reformlarında birleştirmiş, Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır. Bizler de bu büyük mirası birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyerek her şart ve koşulda çalışarak ve üreterek sonsuza kadar payidar kılacağız. Büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimizin, milli iradeyi esas alan, demokrasiyi ve insan haklarını temel değer kabul eden, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, saygın bir ülke olarak emin adımlarla yoluna devam etmesini sağlayacağız."

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de Atatürk'ün milli iradenin gücüne olan inancıyla, devlet çıkarma azmini miras bıraktığını ifade etti.

Çelik, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlara şükranlarını sunarak, "Mustafa Kemal'in önderliğinde kurulan ve bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti, O'nun bizlere duyduğu güvenin en büyük nişanesidir. Bu büyük eseri korumak ve hedef gösterdiği çağdaşlık seviyesinin üzerine taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Atatürk'ün milletin en zor günlerinde bağımsızlık ve hürriyet mücadelesine önderlik ettiğini ve tarihin en büyük destanlardan birini yazdığını aktardı.

Kurtuluş Savaşı'nın yalnızca askeri zafer olmadığını aynı zamanda milletin yeniden dirilişinin, birlik ve beraberliğinin timsali olduğuna değinen Tever, şöyle devam etti:

"Atatürk, milletten aldığı güçle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, güçlü ve müreffeh bir ülke hedefiyle geleceğe yön vermiştir. Bugün bizler de, onun gösterdiği istikamet doğrultusunda, Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak ve ülkemizi her alanda kalkındırmak için azimle çalışıyoruz. Milletimizin ortak değeri olan Cumhuriyetimizi yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak ve geleceğe güçlü adımlarla yürümek, hepimizin en büyük sorumluluğudur."