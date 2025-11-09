Haberler

Sakarya'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da kent protokolü, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümü ve "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sakarya'da kent protokolü, Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümü ve "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sakarya Baro Başkanı Musa Adıyaman, mesajında, Atatürk'ün yaşadığı çağa yön verdiğini, fikirleriyle yalnız dönemi değil milleti aydınlattığını ve bugün de yolu aydınlatan güçlü bir rehber olduğunu anlattı.

Adıyaman, "Sakarya Barosu olarak, Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz. Fikirleriyle, ilkeleriyle ve sonsuz önderliğiyle Ata'mızı bir kez daha saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, Atatürk'ün milli mücadeledeki önderliği, askeri zekası, kararlı duruşu ve cesaret veren önderliğiyle örnek lider olduğunu belirtti.

Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazileri saygı, rahmet ve şükranla andığını aktaran Akgün, şunları kaydetti:

"Ata'mız, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin yetkisine vermiş ve cumhuriyetimizin çatısı altında milletimizi gelişme reformlarında birleştirmiş, Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır. Bizler de bu büyük mirası birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyerek her şart ve koşulda çalışarak ve üreterek sonsuza kadar payidar kılacağız. Büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimizin, milli iradeyi esas alan, demokrasiyi ve insan haklarını temel değer kabul eden, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, saygın bir ülke olarak emin adımlarla yoluna devam etmesini sağlayacağız."

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de Atatürk'ün milli iradenin gücüne olan inancıyla, devlet çıkarma azmini miras bıraktığını ifade etti.

Çelik, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlara şükranlarını sunarak, "Mustafa Kemal'in önderliğinde kurulan ve bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti, O'nun bizlere duyduğu güvenin en büyük nişanesidir. Bu büyük eseri korumak ve hedef gösterdiği çağdaşlık seviyesinin üzerine taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Atatürk'ün milletin en zor günlerinde bağımsızlık ve hürriyet mücadelesine önderlik ettiğini ve tarihin en büyük destanlardan birini yazdığını aktardı.

Kurtuluş Savaşı'nın yalnızca askeri zafer olmadığını aynı zamanda milletin yeniden dirilişinin, birlik ve beraberliğinin timsali olduğuna değinen Tever, şöyle devam etti:

"Atatürk, milletten aldığı güçle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, güçlü ve müreffeh bir ülke hedefiyle geleceğe yön vermiştir. Bugün bizler de, onun gösterdiği istikamet doğrultusunda, Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak ve ülkemizi her alanda kalkındırmak için azimle çalışıyoruz. Milletimizin ortak değeri olan Cumhuriyetimizi yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak ve geleceğe güçlü adımlarla yürümek, hepimizin en büyük sorumluluğudur."

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Kayyum Gürsel Tekin, sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nu ateşe attı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.