Sakarya'daki trafik kazasında 2 kişi öldü - Haberler

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Sakarya'daki trafik kazasında 2 kişi öldü

AA - Murat Arapoğlu - Güncel
Sakarya'daki trafik kazasında 2 kişi öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İpekyolu Caddesi'nde ilçe merkezi yönüne giden Tunçkan Serdar Şendur (48) yönetimindeki 34 BJT 038 plakalı motosiklet, Rüstempaşa Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce caddedeki direğe daha sonra ise o sırada yol kenarında telefonla konuşan 21 yaşındaki Enes Özdemir'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Şendur ve Özdemir, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şendur ve Özdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. ???????

AA / Murat Arapoğlu - Güncel

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