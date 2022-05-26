Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Haberler

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Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca yurt genelindeki bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaşıldı.

Kayıtlarda, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki ışıklarda bulunan yaya geçidinden geçen motosikletliye kent merkezi yönüne giden taksinin çarptığı görülüyor.

Diğer görüntüde ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkisindeki kontrollü kavşaktan geçen kamyonet ile yolcu minibüsünün çarpışması yer alıyor.

Serdivan ilçesinde ise dört yolda karşıdan karşıya geçen yayaya dönüş yapan otomobilin çarpması KGYS kameralarınca kaydedildi.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Kazaları, Sakarya, Güncel, Haberler

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