Son dakika haberi | Silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.T. ile olay yerinden kaçmasına yardımcı olduğu öne sürülen R.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan E.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 23 Nisan'da kavgaya dönüşen tartışma sonucu E.T'nin tabancayla ateş ettiği M.Ç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.