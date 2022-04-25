Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı yakalandı - Haberler

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Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı yakalandı

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı yakalandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan'da meydana gelen olaya ilişkin çalışma başlattı. Cinayet büro ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüpheliler E.T. ve R.G'yi gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 23 Nisan'da kavgaya dönüşen tartışma sonucu E.T. M.T'ye ateş etmiş, M.T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan, Erenler, Sakarya, Güncel, Haberler

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