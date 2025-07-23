Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Bilecik'e sıçrayan yangın, 4 köyü boşaltmaya sebep oldu. Hava ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan, 21 Temmuz'da Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen ve 4 köyün boşaltılmasına neden olan yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan sürdü. Yangının söndürülmesi için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle ortaya çıkan alevler ve duman nedeniyle Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu, çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 0-22. kilometreleri arası, yangının tekrar artması nedeniyle her iki yönde geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Osmaneli OSB Kavşağı üzerinden alternatif yollarla sağlanmaktadır." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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