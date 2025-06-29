Sakarya'daki Orman Yangını Havadadan Görüntülendi

Sakarya'daki Orman Yangını Havadadan Görüntülendi
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının etkilediği alan dronla görüntülendi.

SAKARYA'DA YANAN BÖLGELER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde önceki gün çıkan, geniş bir alana yayılıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınını kısmen kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan alanlar dronla görüntülendi.

Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü, söndürme çalışmalarının ardından tespit edilecek. Jandarma ekipleri tedbir amaçlı yangın bölgesine araç girişine izin vermiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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