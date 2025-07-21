Sakarya'daki Orman Yangını, Eskişehir'i Etkiledi
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının dumanı, rüzgarla Eskişehir kent merkezine ulaştı ve şehri sis tabakası gibi kapladı. Çatılar ve araçlar külle kaplandı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarına ulaşan yangının dumanı Eskişehir'de etkili oldu.
Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayıp Osmaneli sınırlarına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.
Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü.
Kentte çatılar ile araçların üzeri külle kaplandı.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel