Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Yaklaştı: Bir Köy Tahliye Edildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangınının yaklaştığı Bilecik'te bir köy tedbir amaçlı tahliye edildi.

Geyve Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırına yaklaştı. Bunun üzerine Valilik koordinasyonunda bölgede çeşitli önlemler alındı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesinde oluşturulan koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, yangını yakından takip ettiklerini, rüzgarın etkisiyle alevlerin kent sınırına girme ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi.

Yangının öncelikle Ciciler, daha sonra ise Kızılöz köylerini tehdit ettiğini anlatan Sözer, şöyle devam etti:

"Ciciler köyümüz biraz büyük bir yerleşim yeri. Hemen orada tankerlerimiz, arazözlerimiz ve iş makinelerimizle tedbirlerimizi aldık. Rüzgarın etkisiyle artık o bölgeden Kızılöz köyüne doğru yangın yaklaşmaya başladı. Şu an tam sınırımıza dayandı. Ekiplerimizle durumu takip ediyoruz. Kızılöz köyünde tedbiren halkımızı, hayvanlarıyla güvenli alanlara aldık. Bütün ekiplerimiz sahada, önleme ve durdurma çalışmalarına araçlarımızla devam ediyoruz. Şu an rüzgarın etkisi düştü. Bu bizim için büyük bir avantaj. Günün aydınlanmasıyla yine havadan helikopterler söndürme çalışmalarına devam edecek. Araçlarımız da arazide yerlerini aldılar. Olası bir sıçrama anında, ekiplerimiz hemen müdahale edecek. İnşallah sabah yine rüzgar etkisini azaltır ve kısa sürede söndürme çalışmaları tamamlanır."