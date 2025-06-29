Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı, Köprücek Köyü Zarar Gördü

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Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayarak 14 yerleşim yerinin tahliye edilmesine neden oldu. Köprücek köyü büyük zarar gördü, köy sakinleri güvenli bölgelere tahliye edildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alandan Bilecik'e sıçrayan yangında Köprücek köyünün büyük kısmı zarar gördü.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşan alevler büyük oranda kontrol altına alındı.

Yaklaşık 35 kilometrekarelik alanda etkili olan yangına karadan arazözler ve iş makineleri, havadan helikopter, uçak ve İHA'lar ile 1000'in üzerinde personelle müdahalede bulunuldu.

Yangın nedeniyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki 14 yerleşim yeri tahliye edildi.

Köprücek köyü büyük zarar gördü

Yangın, Gölpazarı'ndaki Köprücek köyünde bulunan evlere de sıçradı.

Köy sakinleri ile hayvanlar, ekiplerce güvenli bölgeye tahliye edildi. Yangında köyün büyük kısmında hasar oluştu.

Köprücek köyündeki evi tamamen yanan Mehmet Doruk (74), AA muhabirine, yangın çıktığında Geyve'de olduğunu ve telefonla aranması üzerine bölgeye geldiğini söyledi.

Yangında kimsenin yaralanmadığını anlatan Doruk, "Hayvanların hepsi yangından önce diğer köylere tahliye edildi. Şükür Allah'a, yaralanma yok." dedi.

Şaban Açıkgöz (58) de cuma günü namazdan geldikten sonra dumanı gördüğünü dile getirerek, "Yangın sırasında rüzgar tersine döndü. Girişteki 3 hane ve okul dışındaki her yer yandı. Köyün camisi lojmanı dahil yandı, sadece minaresi kaldı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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