Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı

Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı
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Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesine ulaştı. Yangına karadan ve havadan müdahaleler devam ediyor, evlerini terk eden köylüler eşyalarını güvenli bölgelere taşıyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı.

Sakarya'nın Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçti.

Alevler dün tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye yangına karadan, uçak ve helikopterler de havadan müdahalede bulunuyor.

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu arada tahliye edilen köydeki bazı vatandaşlar, evdeki eşyalarını traktörlere yükleyerek güvenli bölgeye taşıyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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