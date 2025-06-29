Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı

Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı
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Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Yangın nedeniyle 14 yerleşim yeri tahliye edildi ve 35 kilometrekarelik alanda zarar meydana geldi. Ekipler, havadan ve karadan yoğun bir şekilde yangına müdahale ediyor.

Sakarya'da ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde 27 Haziran Cuma günü ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın geniş alanda etkili oldu.

Yaklaşık 35 kilometrekarelik alanda etkili olan yangına karadan arazözler ve iş makineleri, havadan helikopter, uçak ve İHA'lar ve 1000'in üzerinde personelle müdahale ediliyor.

Yangın nedeniyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 14 yerleşim yeri tahliye edildi.

Yangında zarar gören alan dronla görüntülendi. Görüntülerde, ormanlık alanın alevler nedeniyle siyaha bürünmesi yer aldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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