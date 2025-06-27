Sakarya'daki Orman Yangını Bilecik'e Sıçradı

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaştı. Yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor. Tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilenler olduğu bildirildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaştı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AA muhabirine, Sakarya'da başlayan yangının Bilecik'e ulaştığını belirtti.

Yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü belirten Sözer, "Bölge müdürlüğümüzün ekipleri orada. Genel Müdürlükten de ne gerekiyorsa takviye istedik. Araç takviyeleri istedik." diye konuştu.

Sözer, Köprücek köyünden 15 kişinin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildiğini ifade etti.

Bu arada Alıçlar köyü ile Muratlar Mahallesi'nde yaşayanlar güvenlik nedeniyle tahliye ediliyor. Çok sayıda büyükbaş hayvan da traktörlerle güvenli bölgeye naklediliyor.

Yangın, İHA, helikopter, 16 arazöz, 8 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve 148 personelle söndürülmeye çalışılıyor.

Vali Sözer, bölgede kurulan koordinasyon merkezinde yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
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