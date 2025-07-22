Sakarya'daki Orman Yangını Alev Hortumu Oluşturdu

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Sakarya'da başlayan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını, 3. gününde 'alev hortumu' oluşturdu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının ciddiyetini vurgulayarak kahraman itfaiyecilerin mücadelelerine destek çağrısında bulundu.

SAKARYA'DA BAŞLAYIP BİLECİK'E SIÇRAYAN YANGIN ALEV HORTUMU OLUŞTURDU

Sakarya'daki orman yangını 3'üncü gününde (2)

ALEV HORTUMU OLUŞTU

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü yangının boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, alevlerin dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği ve 'alev hortumu' oluşturduğu anlar yer aldı. Karacabey paylaşımında, "Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Kahramanlarımızın ise bu düşmana karşı en büyük motivasyonu yeşil vatana olan sevdaları. Sizlerin yürekten desteği, kahramanlarımızın ise cesareti ile bu düşmanı alt edecek, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Yangının söndürülmesi için bölgede çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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