Sakarya'daki Orman Yangını 4. Günde Kısmen Kontrol Altına Alındı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde pazar günü çıkan orman yangını 4'üncü günde kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Geyve ilçesinin kırsal Hacılar Mahallesi mevkisinde 20 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 13 helikopter, 8 uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle de karadan müdahale edildi. Alevler Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sıçradı. Geceleri sadece karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Geniş bir alanda etkili olan yangın nedeniyle Sakarya'da Taşoluk ve Hacılar mahalleleri boşaltıldı. Taşoluk Mahallesi'nde 3 ev yandı.Sakarya'nın Geyve ilçesindeki yangın, 4'üncü günde ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.