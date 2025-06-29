Sakarya'daki Orman Yangını 3. Günde Kısmen Kontrol Altına Alındı

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak Bilecik'e sıçradı. Yangın nedeniyle 13 köy boşaltıldı, müdahale çalışmaları devam ediyor.

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde önceki gün çıkan, geniş bir alana yayılıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınına müdahale 3'üncü günde de sürüyor. Sakarya'da 2, Bilecik'te ise 11 köyün tedbiren boşaltıldığı yangın kısmen kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde cuma günü saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Geniş bir alana yayılan alevler, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Yangın nedeniyle Sakarya'da 2, Bilecik'te ise 11 olmak üzere toplam 13 köy boşaltıldı. Bazı köylerde evler alevlere teslim oldu. 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz, 10 iş makinesi, 957 personelle müdahale edilen yangın gece yarısı sıralarında yağan yağmurun da etkisiyle 3'üncü günde kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Ahmet ERDEM-Ardacan UZUN/TARAKLI(Sakarya)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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