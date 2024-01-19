Sakarya'daki Keremali Gölü Buzla Kaplandı
Sakarya'da bulunan Keremali Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplandı. Doğa turizmi yapılan bölgede ortaya çıkan bu güzel görüntüler dikkat çekti.
Sakarya'daki Keremali Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplandı.
Hendek ilçesinin güneyinde, Akyazı ilçesinin doğusunda bulunan 1453 rakımlı Keremali Dağı'nın eteklerinde yer alan gölün yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Yıl boyunca doğa turizmi yapılabilen bölgede bulunan gölün yüzeyinin buz tutması, ortaya güzel görüntüler çıkardı.