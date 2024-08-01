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Sakarya'daki Karasu Devlet Hastanesi Güneş Enerjisiyle Elektrik Üretiyor

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Sakarya'daki Karasu Devlet Hastanesi, otoparka kurulan güneş panelleri sayesinde elektrik ihtiyacını karşılıyor. Dünya Bankası'nın finans desteğiyle gerçekleştirilen proje, yıllık yüzde 40 enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Sakarya'daki Karasu Devlet Hastanesinin elektrik ihtiyacının tamamı, otoparka kurulan güneş panellerinden sağlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi" kapsamında, Dünya Bankasının finans desteğiyle Karasu Devlet Hastanesinin bahçesindeki otoparkın üzeri güneş panelleriyle donatıldı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Anıl Erdik, gazetecilere, panel projesinin yaklaşık 40 gün önce aktifleştirildiğini belirterek, "475 bin kilovat üretim yapılmış ve 200 bin kilovat tüketim yapıldığı anlaşılmıştır. Yıllık ortalama yüzde 40 enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir." ifadesini kullandı.

Erdik, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Dünya Bankası Sakarya Karasu Güneş Çevre Enerji Teknoloji Sağlık Güncel Haberler

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