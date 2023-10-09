Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanık yeniden yargılanıyor

Sakarya'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtayın bozma kararlarının ardından 70'i tutuklu 145 sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Ferizli ilçesinde yer alan cezaevi kampüsündeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmanın yapıldığı bina içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince güvenlik önlemi alındı.

Yoklama ve kimlik tespitinin ardından sanık ve avukatlarının Yargıtayın bozma ilamına karşı beyanlarının alınmasına başlandı.

Tutuksuz sanık M.K, bozma ilamındaki aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirterek, "Ardışık arama iddiasına ilişkin aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Terör örgütü ile iltisakım ve irtibatım yoktur. Halihazırda görevim devam etmektedir. Beraatimi istiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık A.T, yüksek mahkemenin bozma kararına katılmadığını ifade ederek, "Yapılan araştırmada ardışık olarak arandığıma dair bir tespit yapılamadığı gibi hakkımda aleyhimde beyanda bulunan tanık da tespit edilememiştir. FETÖ ile irtibatım yoktur. Ayrıca idare mahkemesi kararı uyarınca göreve geri döndüm. Sabit hatlardan aranmadım. Bu aşamada beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Tutuklu sanık E.M, karara katılmadığını belirterek, "Yargıtayın karar içeriğine göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personellerinin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İddianame ve Yargıtay kararı içeriğindeki detaylandırmalar farklıdır. Valiliğe gittiğime ilişkin iddialar hatalıdır. Bu aşamada beraatimi ve tahliyemi talep ederim." şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Ü.A, celse arasında sunduğu yazılı savunmayı tekrar ettiğini aktararak, "Sıkıyönetim direktifinin iptal edilmesi ve emirlerin uygulanmaması yönünde ilçe jandarmalara mesaj çektirmiştim. Buna dair çekilen mesajı içeren dökümü ibraz ediyorum. Ne zaman, nerede olduğuna dair dosyadaki kayıtlara dikkat edilmesini talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık İ.A, bozma ilamındaki aleyhe hususları kabul etmediğini belirterek, "Kışla dışında iken alarm tatbikatı denilerek kışlaya çağrıldım. Emniyet alınacak diye valiliğe gönderildim, kimseyle karşı karşıya gelmedim. O gün komutan olan kişilerin kandırmasıyla iradem dışında bu olaya çekildim. Emniyetle kendi gayretimle irtibat kurdum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

O dönem uzman çavuş olduğunu dile getiren tutuklu sanık L.K. karara karşı çıkarak, şunları kaydetti:

"Tatbikat var' denilerek çağrıldık ve kışlaya geldik. Sonrasında Valiliğe gittik. Olayın tatbikat olmadığını anladığım an babama telefon ettim. O an sanık M.P. ile birlikteydik, bu da kamera kayıtlarıyla sabittir. Babam eve bıraktı, oradan kışlaya geri döndüm. Gece 03.00'e kadar kimseyi kışladan hareket ettirmedik. 17 Temmuz 2016'da polise bizzat giderek ifade verdim. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. 2018'de Suriye'de operasyonlara katıldım. 2021 Aralık'ta sözleşmem bitti, başka bir ilde itfaiye personeli olarak göreve başladım. Bunların dikkate alınmasını, tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini, Yargıtayın bozma ilamını kabul etmediklerini belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundular.

Sanık müdafileri de müvekkillerinin beyanlarına katıldığını ifade ederek, bozma ilamına direnilmesini ve müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının Yargıtayın bozma ilamına karşı beyanlarının alınmasına devam edilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Süreç

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararların İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince onanmasının ardından sanık avukatları ile bazı müşteki vekilleri dosyayı temyize götürmüştü.

Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve Albay Ahmet Üzer'e "Anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasını onayan yüksek mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

3. Ceza Dairesi, "Anayasayı ihlal" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

Yüksek mahkeme, 94 sanık hakkındaki "Anayasayı ihlal" suçundan beraat kararları ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını ise bozmuştu.

Öte yandan Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararlarının ardından "Anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.