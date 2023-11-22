Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürüyor

Sakarya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 74'ü tutuklu 145 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatlarının, cumhuriyet savcısının 121 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis, 1 sanığın beraati ve 6 sanığın dosyasının ayrılması şeklindeki mütalaasına karşı savunmalarının alınmasına devam edildi.

Tutuklu sanık T.D, olay tarihinde uzman çavuş olarak görev yaptığını, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun'un alarm vermesi üzerine kışlaya gittiğini söyledi.

Eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'in Çark Kışlası'nda artan terör olayları nedeniyle sıkıyönetim ilan edildiğini, sıkıyönetim mahkemelerinin kurulduğunu, valiliğin kontrolünün sağlanacağını söylediğini aktaran T.D, "Apar topar, ne olduğunu anlayamadan valilik bölgesine götürüldük. Ahmet Üzer, burada TSK'nın yönetime el koyduğunu söyleyince olayın darbe girişimi olduğunu anladım ve uzaklaştım. Ateş etmedim, silahım temizdir. Kamera kayıtlarından bu durum sabittir. Suç işlemedim. Beraatimi talep ederim." savunmasında bulundu.

Tutuklu sanık Y.E.K. de alarm verilmesi üzerine kışlaya çağrıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kışlaya gittiğimizde kimse yoktu, durumu sorduğumuzda yoklamanın Çark Kışlası'nda olacağını öğrendik ve kendi aracımızla buraya gittik. Buradan araçla valilik bölgesine gönderildik. TSK'nın yönetime el koyduğunu orada duydum, ne yapacağımızı konuştuk ve oradan uzaklaşmak istedik. Bu sırada Ahmet Üzer, bizi orada gördü ve bağırarak valiliğin C kapısına gitmemizi istedi. Bir sivilin evine sığındık ve polisi aradık. Kimseye ateş etmedim. Darbe bildirisini duymadım, kimseyle fikir birliği içerisinde olmadım. Yasa dışı eylem içerisinde bulunmamaya çalıştım. Aleyhime temyiz başvurusu olmamasına rağmen Yargıtay, hakkımda bozma kararı vermiştir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Tutuklu sanık A.Ş. de olay tarihinde binbaşı olarak görev yaptığını, yazılı savunmasını tekrar ettiğini, mütalaayı kabul etmediğini kaydetti.

Kendisine emir verme yetkisi olan amirleri tarafından tuzağa düşürüldüğünü savunan A.Ş, "15 Temmuz akşamı benim ve personelimin yaptığı her şey askeri prosedüre uygundur. Ahmet Üzer valilikte bana bazı emirler verdi. Yapmayacağımı anladığında sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacağımı söyledi. Ahmet Üzer'in hiçbir emrini yerine getirmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık ve avukatları da cumhuriyet savcısının mahkumiyete yönelik mütalaasına katılmadığını belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının alınmasına devam edilmesi için duruşmaya 27 Kasım Pazartesi gününe kadar ara verdi.

Dava süreci

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.

Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan Yüksek Mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

Yüksek Mahkeme, 94 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.

Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.