Sakarya'daki cinayete ilişkin 1 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki cinayete ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki cinayete ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Tığcılar Mahallesi'nde vatandaşlarca kasıklarından yaralanmış halde bulunan Bahadır Malkoç'un (23) kaldırıldığı hastanede ölümüne ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri belirledi. Şüpheli B.T. (25) ve kız arkadaşı E.C. (25) polisin Karasu ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalandı, zanlı T.G. ise emniyete gelerek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden B.T. tutuklandı, E.C. ve T.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu belirlenen şüpheliler ile Malkoç arasında alacak verecek meselesi bulunduğu, bu yüzden tartıştıkları belirtildi. Olaydan sonra gözaltına alınan diğer 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Kaynak: AA / Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Sakarya Güncel Haberler

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