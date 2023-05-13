Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İzmit Caddesi'nde Alaattin A. (21) idaresindeki 34 PH 0184 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Adile B'ye (73) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Adile B, 3 metre yükseklikten yolun kenarındaki inşaat alanına düştü. Çarptığı kadına yardım etmek isteyen Alaattin A. da aynı yere düştü.

Bu sırada İsmail Ş. (22) yönetimindeki 41 JB 066 plakalı hafif ticari araç, Alaattin A'nın otomobili ile kazaya yardım etmek için aracını park eden İrfan D. (22) idaresindeki 54 SA 275 plakalı otomobile çarptı.

Adile B. ve Alaattin A'nın yanı sıra Seval Ş. ve Sinem Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Alaattin A. ve Adile B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.