Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel