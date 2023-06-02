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Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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