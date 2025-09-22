Haberler

Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı. Kaza sonucunda 6 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kocaali–Karasu D-010 kara yolu Büyük Melen Camii Kavşağı'nda meydana geldi. D-010 kara yolunda E.K. yönetimindeki 34 TB 8560 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 1 hafif ticari araca, 1 otomobil ve 1 patpata çarptı. Çarpışmanın etkisiyle patpatta bulunan Y.K., eşi H.K. ve 2 çocuğu yola savruldu. Otomobil sürücüsü E.K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaali ve Karasu Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: İsa ÇİÇEK/KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
