Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Anadolu Otoyolu'nda yaşanan zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazadan sonra yolun 2 şeridi kapandı, trafik 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişi İstanbul istikameti Esentepe mevkisinde aynı istikamette seyreden 4 otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Sakarya ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.