Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Ölü, 59 Yaralı

SAKARYA'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda, 3'ü yolcu otobüsü, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 olarak açıklanan ölü sayısının 10 olduğu ve 8'i ağır 59 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaza, saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Dağdibi mevkisinde meydana geldi. Aralarında 3 otobüs ve 2 TIR'ın da bulunduğu 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin, kazaya müdahalesi sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkisinde meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkisinde 11 vatandaşımızın vefat ettiği, 7'si ağır, 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış olup, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.

BAKAN KOCA'DAN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Bu sabah 04.36'da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler Mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8'i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir.' dedi.

6 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan 7 araçtan 6'sının sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Sürücülerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

İLK KAZADAN SONRA YOLCULAR OTOBÜSTEN İNMİŞ

Sakarya'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü 59 kişinin de yaralandığı zincirleme kazayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yoğun sisin oluştuğu yolda, ilk olarak sol şeritte yavaşlayan kamyonete arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Araçlar yolun sol şeridinde kaza nedeniyle dururken, otobüsteki yolculardan bazıları da yola indi. Bu sırada da sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, aralarında 2 yolcu otobüsü ve 2 TIR'ın da bulunduğu 5 araç daha kazaya karıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin arasında otobüsten yola inmiş olan yolcuların da bulunduğu belirtildi.

YOL, 6 SAAT SONRA AÇILDI

Bu arada kazaya karışan 7 aracın tamamı yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin de temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü 6 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

SAKARYA, (DHA)-