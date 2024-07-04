Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar arasında 3 tır, 1 panelvan, 2 hafif ticari araç ve 2 otomobil bulunuyordu. Kazanın nedeni yağış nedeniyle kayganlaşan yol olarak belirlendi. Kaza sonucunda bir otomobil tırın altına girerken, diğeri ise iki tırın arasında sıkıştı. Yolun karşı şeridine geçen bir tır ise beton blokları kırarak geçiş yaptı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün aracı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Diğer yaralılar ise hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Bilecik istikameti Devebağırtan mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 tır, 1 panelvan, 2 hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil tırın altına girerken, diğeri ise iki tırın arasında sıkıştı. Başka bir tır ise yolu ayıran beton blokları kırarak karşı şeride geçti.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi.

Kazada, 07 PF 426 plakalı tırın altına giren 54 LL 821 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Burak araçta sıkıştı. İtfaiye erlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Burak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Diğer araçlarda bulunan 6 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle her iki yönde yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Sakarya trafik Geyve Yaşam Güncel Haberler

Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

 Yeni başkan haftaya seçilecek! Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevini resmen bıraktı

Yeni başkan haftaya seçilecek! Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanlık görevini resmen bıraktı

 'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

"Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi

Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title