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Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol yaklaşık 2 saat kapalı kaldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Adapazarı- Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzeri Karakamış mevkisinde meydana geldi. Adapazarı yönüne gitmekte olan Emircan Doğukan Bıyık (21) yönetimindeki 54 ZZ 412 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine refüjü aşarak karşı yönden gelen T.B. yönetimindeki 54 TK 870 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. F.T. yönetimindeki 54 AIB 316 plakalı hafif ticari araç ile D.K. yönetimindeki 54 EG 970 plakalı araç da kazaya karıştı. Araçlar refüj, karşı şerit ve yol kenarına savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde sürücülerden T.B., F.T. ve D.K.'nın yaralandığı, otomobilde sıkışan Emircan Doğukan Bıyık'ın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar Yenikent ve Serdivan Devlet hastanelerine kaldırılırken, Bıyık'ın cenazesi ise sıkıştığı yerden çıkarılıp, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine götürüldü. Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol ise araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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