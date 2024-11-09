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Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Adapazarı'nda 4 aracın karıştığı kazada 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastaneye kaldırıldığı olayda, yol iki saat kapalı kaldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde ilerleyen Emircan Doğukan B. (21) yönetimindeki 54 ZZ 412 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Korucuk yönünde giden T.B. idaresindeki 54 TK 149 plakalı otomobille çarpıştı. Korucuk yönünde seyreden F.T. kontrolündeki 54 AIB 316 plakalı hafif ticari araç ile D.K. yönetimindeki 54 ED 970 plakalı SUV tipi araç da kazaya karıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Emircan Doğukan B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, sürücüler T.B. ve F.T. ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan S.T. yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Emircan Doğukan B'nin cesedi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle 2 saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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