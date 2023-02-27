Sakarya'da zincir marketin deposu yangında hasar gördü
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde zincir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde zincir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şeker Mahallesi Ak Sokak'ta bulunan zincir marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Güncel