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Sakarya'da zeytin bahçesine devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Sakarya'da zeytin bahçesine devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Geyve ilçesinde zeytin bahçesine devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde zeytin bahçesine devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

D-650 Bilecik- Sakarya kara yolu Adapazarı istikameti Alifuatpaşa mevkisinde Sabri Ç. idaresindeki 24 AAT 945 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak zeytin bahçesine devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Adapazarı istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik, tırın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Alifuatpaşa İtfaiye Sakarya Geyve Güncel Haberler

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