Sakarya'da zabıta aracında video çekerek paylaşan Afgan uyruklu 3 kişi yakalandı - Haberler

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Sakarya'da zabıta aracında video çekerek paylaşan Afgan uyruklu 3 kişi yakalandı

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya'da zabıta aracında video çekerek paylaşan Afgan uyruklu 3 kişi yakalandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde zabıta aracında eski Afganistan bayrağı açarak sosyal medyada paylaşan Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen polis ekiplerince yakalandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde zabıta aracında eski Afganistan bayrağı açarak sosyal medyada paylaşan Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada bir kişinin Ferizli Belediyesi zabıta aracında eski Afganistan bayrağı açtığı paylaşım üzerine harekete geçti.

Şüphelileri belirleyen ekipler Afgan uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Geçici kimliklerini ve oturma izinlerini ibraz edemeyen 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Öte yandan, "aracın kapılarını açık bırakarak tedbir almaması" nedeniyle görevden açığa alınan zabıta memuru hakkında işlem başlatıldı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Afganistan, Sakarya, Zabıta, Afgan, Güncel, Haberler

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