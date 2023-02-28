Sakarya'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi Güncel Haberler Sakarya'da inşaattan düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sakarya'da inşaattan düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sapanca ilçesinde 29 yaşındaki R.K. Gazipaşa Mahallesi'nde çalıştığı inşaat halindeki binanın üçüncü katından dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yaralanan R.K, iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen R.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. ??????? Kaynak: AA / Güncel Gazipaşa Sakarya Güncel Haberler

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