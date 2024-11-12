Sakarya'da Yoğun Sis Etkili, Görüş Mesafesi 40 Metreye Düştü
Sakarya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 40 metreye kadar düşürdü. Sürücüler trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Hava sıcaklığının 9 derece olduğu belirtiliyor, sisin öğle saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Sakarya'da etkili olan yoğun sis görüş mesafesi azaldı.
Sabah saatlerinde kent merkezinin bazı noktalarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Güzergahları kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.
Hava sıcaklığının 9 derece olduğu şehirde, sisin öğle saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.