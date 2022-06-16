Sakarya'da YKS'ye girecek öğrenciler belediye otobüslerini ücretsiz kullanabilecek Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 18-19 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 18-19 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak. Belediyeden yapılan açıklamada, sınav giriş belgelerini gösteren öğrencilerin, belediye toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabileceği belirtildi. Sınava ulaşım konusunda aksaklık yaşanmaması için seferlere ilişkin tüm tedbirlerin alınacağı aktarılan açıklamada, trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi adına toplu taşıma araçlarının kullanılması çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Ulaşımla ilgili talep ve istekler 153 Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılabilecek. SAKUS uygulaması ve 'www.sakarya.bel.tr' adresi üzerinden hareket saatlerine ulaşılabilecek. Aday öğrencilerimize başarılar diliyoruz." denildi. AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güncel Haberler

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