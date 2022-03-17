Sakarya'da yiyecek arayan kurdun yaylaya inmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da yiyecek arayan kurdun yaylaya inmesi güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Abdülkerim Çalışkan - Güncel
 - Güncelleme:
Sakarya'da yiyecek arayan kurdun yaylaya inmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yiyecek arayan kurdun yerleşim yerine gelmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yiyecek arayan kurdun yerleşim yerine gelmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Karın etkili olduğu ve kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu 1400 rakımlı Keremali Yaylası'nda yiyecek arayan bir kurt, evlerin bulunduğu bölgeye geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, karlı kaplı yolda ilerleyen kurdun yerleşim alanına gelerek yiyecek araması yer alıyor.

AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel

Sakarya, Akyazı, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title