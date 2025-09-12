Sakarya'da Yetimlere Yönelik 'Okula Merhaba' Şenliği Düzenlendi

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Derneğince, yeni eğitim öğretim yılı kapsamında yetimlere yönelik "Okula Merhaba" şenliği düzenlendi.

Sakarya Park'taki şenliğe gelen çocuklar, atölye faaliyetleri ve oyunlara katılarak eğlendi.

Halat çekme, mangala, parkur oyunları, matrak, ip atlama gibi oyunlar oynamanın yanı sıra lunaparkta vakit geçiren çocuklara yüz boyama yapıldı.

Resim ve ebru da yapan yetimlere, etkinlik sonunda ikramda bulunuldu.

"Maksadımız çocukların mutluluğunu artırmak"

Sakarya İHH Başkanı Yakup Başer, AA muhabirine, bu programı 2017'den beri düzenlediklerini söyledi.

Başer, oyunların, atölyelerin ve ikramların bulunduğu etkinliği çocukların eğlenmesi ve okula neşeli gitmeleri için yaptıklarını ifade etti.

Kentte 800 yetim ve "sosyal yetim" çocukla ilgilendiklerini dile getiren Başer, "Maksadımız çocukların mutluluğunu artırmak. Çocuklarımızın birbiriyle ve diğer insanlarla kaynaşmalarını sağlamak istiyoruz. Biraz içine kapalı olabiliyorlar, bu kapanıklığı açmak istiyoruz." dedi.