Sakarya'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi Bağımlılıkla Mücadelede Önemli Adımlar Atıyor

Sakarya'da 2019'da kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), psikolog ve sosyal hizmet uzmanları eşliğinde yüz yüze verdiği hizmetin yanı sıra 600'den fazla çevrim içi seansla bağımlılıkla mücadele desteği sundu.

İstanbul'da 10 yıl önce pilot uygulamayla hayata geçirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezleri, şimdilerde 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 105 yerde tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele yürütüyor.

Kentte 6 yıldır hizmet veren YEDAM'da bağımlı bireylerin aileleri ve yakınlarına sunulan hizmetler gizlilik esasları çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Kurumda görevli psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarınca ilk ve son görüşmenin yüz yüze yapıldığı belirtilirken, daha sonra tütün bağımlılığı çevrim içi gerçekleştirilebildiği gibi elzem durumda alkol, madde, internet ve kumar bağımlısı bireylere de ücretsiz çevrim içi danışmanlık hizmeti sağlanıyor.

"Tütün danışanlara online hizmet vermekteyiz"

Sosyal hizmet uzmanı Aslıhan Aktaş Dinç, AA muhabirine, kentte 600'den fazla çevrim içi danışmanlık hizmeti gerçekleştirildiğini söyledi.

Tüm hizmetlerin "gizlilik esasına" dayalı yapıldığını vurgulayan Dinç, "Psikososyal destek sağlamaktayız. Bütün görüşmelerimiz 115 danışma hattımız üzerinden randevu alınarak, randevu sistemiyle ilerlemekte. Kişiler 115 danışma hattını aradıktan sonra kendilerine halkla ilişkiler uzmanı tarafından randevu verilir, daha sonrasında merkezimize geldiklerinde ilk olarak psikologla görüşme gerçekleştirir. Psikologla yapılan görüşme sonrasında da sosyal hizmet uzmanıyla görüşme gerçekleştirilir." dedi.

Dinç, alkol, madde, tütün, internet ve kumar olarak 5 bağımlılık üzerine her hafta düzenli olarak hem psikolog hem de sosyal hizmet uzmanları tarafından hizmet verildiğini anlattı.

Yüz yüze görüşmelerin daha çok esas alındığına değinen Dinç, şöyle devam etti:

"Çünkü bulunan ortamın koşulu ve danışanla uzman arasındaki terapötik ilişki kurması açısından yüz yüze görüşmelere oldukça önem vermekteyiz. Oluşan elzem durumlarda online görüşme olarak tedavi devam ettirilmekte, herhangi aksaklık olmaması için çalışmaktayız. Bu elzem durumlar haricinde tütün danışanlarına da online şekilde hizmet vermekteyiz. 2019 yılından bu yana Sakarya'da 600'ün üzerinde de online görüşme gerçekleştirildi."

Çevrim içi hizmetin de yüz yüze görüşme gibi ilerlediğini, önce psikologla 1 saat, daha sonra sosyal hizmet uzmanıyla yarım saat şeklinde planlama yapıldığını aktaran Dinç, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sosyal hizmet görüşmelerinde önceliğimiz, sosyal risk ve ihtiyaçların tespitini yaptıktan sonra aslında danışanın ihtiyacına göre yönlendirmeleri de gerçekleştirmek. Bu doğrultuda kişilerin boş zamanını yapılandırması için Gençlik ve Spor Bakanlığının ve Halk Eğitim Kursları'na yönlendirmelerini gerçekleştirmiş oluyoruz. Kişi yüz yüze görüşmeye geldiğinde o noktada ev içerisinde kendisine hobi edinmişse bu noktada onun takibini de gerçekleştirmiş olup online görüşmede takibini gerçekleştirmiş oluyoruz."

"İlk ve son görüşmeler yüz yüze gerçekleştiriliyor"

Klinik psikolog Ceyda Topal da Sakarya YEDAM'ın 2019'da faaliyete geçtiğini, merkezde 3 psikolog, halkla ilişkiler ve 2 sosyal hizmet uzmanının görev yaptığını anlattı.

Danışanların 115'i aramasıyla sürecin başladığını ifade eden Topal, "Telefonda uzman psikologlarla görüşüyorlar. Uygunluk durumuna göre halkla ilişkiler uzmanına aktarılıyor ve kendisini merkezimize davet etmiş oluyoruz. İlk görüşmenin yüz yüze olmasını tercih ediyoruz çünkü ilk görüşmede kişiye özel müdahale planı oluşturuluyor. Sonlandırma görüşmenin de aynı şekilde yüz yüze gerçekleşmesi bizim için önemli olan nokta." şeklinde konuştu.

Topal, klinik psikologlarının YEDAM'a özel "motivasyonel görüşme tekniği"yle görüşme yaptığını, her hafta hedef belirlediklerini ve bu hedefler doğrultusunda sonraki haftanın gündeme geldiğini söyledi.

Çevrim içi görüşmelerin sürdürülebilirliğinin önemini vurgulayan Topal, "Bağımlılık tedavisi süreç gerektiriyor, bu nedenle kişilerin tedavi planına uyması ve düzenli görüşmelere katılması oldukça önemli. Yüz yüze görüşmelerde de bunun altını çizdiğimiz gibi online görüşmelerde de altını çiziyoruz. Bu süreçte yüz yüze danışanların takibini yaptığımız gibi online danışanların da takibini yapmış oluyoruz. Bir gün öncesinde teyit arama şeklinde online görüşmelerde de hatırlatmalarını yapmış oluyoruz." bilgisini verdi.