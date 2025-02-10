Ankara'da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı

Anne, iki çocuğunu bileklerini keserek katletti
Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi

Ankara'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

Tarih netleşti! İmralı heyetinden sürpriz hamle

Sakarya'da Yerli Feromonlu Tuzak Geliştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Üniversitesi akademisyenleri, kahverengi kokarcayla mücadele için yerli feromonlu tuzak geliştirdi. Tuzaklar, zararlıları toplamak ve imha etmek amacıyla seri üretime geçiyor.

Sakarya'da akademisyenler, bitkilere ve tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele için yerli feromonlu tuzak geliştirdi.

Türkiye'de 2017'de tespit edilen kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında kurumlarca çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

İstilacı türün zararlarını önlemek amacıyla Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Teknokent laboratuvarlarında akademisyenler tarafından 2018'de başlatılan çalışmalarda ürün seviyesine ulaşıldı.

SAÜ Kimya Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Zengin öncülüğünde, Prof. Dr. Mustafa Arslan ile Prof. Dr. Mustafa Küçükislamoğlu, Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Oğuz Karabay ve Prof. Dr. Mehmet Köroğlu'ndan oluşan ekip, laboratuvar ortamında, aynı türdeki canlıların iletişim kurmak için kullandıkları kimyasal salgı "feromon"u elde etmeyi başardı.

Kahverengi kokarcayla aynı kimyasal salgıyı yayarak zararlının bir noktada toplanıp imha edilmesine imkan sağlayacak tuzakların da kısa sürede seri üretimine başlanacak.

"Topyekün mücadele gerekiyor"

Prof. Dr. Mustafa Zengin, AA muhabirine, kahverengi kokarcanın Türkiye'de ilk olarak 2017'de Artvin'in Borçka bölgesinde görüldüğünü söyledi.

Zararlılıyla mücadeleye yönelik feromonun dünyada sadece ABD'de üretildiğini aktaran Zengin, feromon üretimiyle ilgili kendilerine 2018'de Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Müdürlüğünden çalışma talebi geldiğini söyledi.

Zengin, 2018'de ilk feromonu ürettiklerini ancak teknik şartlar nedeniyle çalışmalara ara verdiklerini, o dönem Türkiye'de sorunun yaygın olmadığını anlattı.

Zararlının artış göstermesiyle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un çalışmanın bir an önce yerli ürün olarak hayata geçmesi için kendileriyle görüştüğünü belirten Zengin, "O günden beri çalışmaya başladık ve iki feromonu da ürettik. Ön denemelerimizi tamamladık. Şu an seri üretim aşamasına getirdik. Hedefimiz nisan ayı itibarıyla 50-60 bin tuzağı çiftçimize ve ilgililere teslim etmek." diye konuştu.

Verimi maksimuma çıkararak maliyeti de aşağı çekme için çalıştıklarını bildiren Zengin, ihtiyaç doğrultusunda üretim yapabileceklerini, tuzakların çiftçilere, kurdukları şirket veya ilgili kurumlar aracılığıyla ulaştırılabileceğini kaydetti.

Zengin, şöyle devam etti:

"Bir istilacı türle mücadele tek bir metotla sonuca ulaşmaz. Sadece bu tuzakla bunun sonucuna ulaşamazsınız. Bunun biyolojik, fiziksel mücadelesi de olmalı. Tek olarak verilen mücadelenin sonucu en fazla yüzde 30'dur. Başka mücadele yöntemlerini de eklemeniz gerekir. Yavrularını öldürebilmeniz lazım. Onları yiyen türleri geliştirmeniz, anaçların gidebileceği yem alanlarını azaltmanız lazım. Onları yiyen kuş veya uçucu türleri devreye almanız lazım. Topyekün bir mücadele olmadan, bundan kurtulma şansımız çok yok. Biz destek sağlıyoruz, mücadelenin ayaklarından birini üretiyoruz."

Zengin, üreticilere tarlaya zehir atarak zararlıyı yok etmeye uğraşmama tavsiyesinde bulunarak, "Zehir attığınız zaman bu böceği öldürürsünüz ama faydalı canlıların da hepsini öldürürsünüz. Kazara bu kadar zehrin içerisinden başka bakteri, virüs, herhangi zararlı mantar türü gelişirse bununla mücadele çok daha zor olur. Bu sefer bahçeleri kaybedersiniz. Mücadelede uzmanların tavsiyelerini göz önüne almaları lazım. Tarım ve Orman Bakanlığının izlediği mücadele metodolojisinde bunu yok etmeye uğraşırken, yeni zararlı türün de ortaya çıkmasından endişe ediliyor. İlacın çok atılmaması lazım, ürün de satılamayacak hale gelir." ifadelerini kullandı.

"Toplama ve imha etme yöntemiyle istilacı türün zararları azaltılacak"

SAÜ Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Arslan da geliştirdikleri feromonun iki bileşikten oluştuğunu söyledi.

Bu iki ürünün aynı anda kullanılması gerektiğini, bunların böcekleri cezbettiğini ve bir araya topladığını anlatan Arslan, bu sayede bir yerde toplanan böceklerin üretici tarafından imha edilmesi gerektiğini kaydetti.

Arslan, yaklaşık 5 dönüm büyüklüğündeki tarım alanına bir set feromon tuzağın yetebileceğini aktararak, bu ürünlerin mümkün mertebe canlı alanlar yerine metal ve benzeri türevlerin üzerine konulmasının daha sağlıklı olacağını dile getirdi.

Toplama ve imha etme yöntemiyle istilacı türün zararlarının azaltılacağını anlatan Arslan, böceklerin vücutlarında doğal olarak sentezledikleri kimyasalı laboratuvarda ürettiklerini, bunun "samuray arı" yönteminden farklı olduğunu, ikisinin aynı anda kullanılmasının daha etkili olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
img

Ankara'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
img

Sağlık Bakanlığı 81 ilde düğmeye bastı! Özel ekipler kuruluyor
img

Okan Buruk'tan ortalığı karıştıracak "penaltı" itirafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a bir tepki daha
MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim

MHK Başkanı'ndan olay maç hakkında ilk yorum
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak
Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.